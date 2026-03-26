元AKB48の内田眞由美(32)が26日、インスタグラムを更新。ヌック管水腫の切除手術を受けたことを明かした。内田は「昨年12月にヌック管水腫の切除手術をしました。2月に終診して、今はもうバリバリ元気に動いて働いています」と報告し。病室での写真を投稿した。続けて「病名が分かるまで検査に数年かかったり、術前後は不安なことも多かったので誰かの何かのためになればとYouTubeチャンネルに動画で記しました。病気は違えども誰