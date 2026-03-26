世界中から観光客を引き寄せるイタリア北東部の「水の都」ベネチア。サッカー元日本代表の名波浩さんが現役時代に１シーズン所属したイタリア２部リーグ（セリエＢ）のベネチアＦＣは、街の知名度を生かしたクラブの成長戦略を推し進めている。創設１２０年目を迎えたクラブは今季、トップチームが２部首位（３月２５日現在）と１部復帰に向けて好調だ。ビジネス面でも、スポーツ用品大手「ナイキ」で実績を残した首脳陣らがか