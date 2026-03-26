【27日（金）全国天気】・関東は夜桜に雨・東日本や西日本を中心に晴天・絶好のお花見日和・北日本はスッキリせず27日（金）は、雨を降らせた低気圧が東へ抜けるでしょう。このため、東日本や西日本を中心に晴れる所が多くなる見込みです。関東以西は20℃前後まで上がり、絶好のお花見日和の所が多くなりそうです。ただ、スギ花粉やヒノキ花粉には要注意です。予想最高気温は佐賀、熊本、久留米で23℃、山口、鹿児島で22℃、岐阜、