中咽頭がんを公表したNHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が26日、インスタグラムを更新。手術を受けた箇所の抜歯をしたことを報告した。杉田は「今日は口腔外科でオペした部分を抜糸しました。経過は良好、次の段階に進めそうです！」とつづった。続けて「…痛くないのに抜糸の時に大汗かいて悲鳴あげてでも隣の部屋では小学生低学年の男の子が泣きながら『大丈夫です、我