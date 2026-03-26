ライバー、シンガー・ソングライターとして活動する芸能事務所SYC PROJECT代表のすみれが26日までにXを更新。小腸に見つかった「粘膜下腫瘍」の摘出手術後の経過を報告した。すみれは2月25日の投稿で、貧血で倒れて救急搬送され、入院したことを報告。その後、検査で小腸に5センチ大の粘膜下腫瘍が見つかり、3月19日に摘出手術を受けていた。手術は成功し、今回の投稿では「今、点滴以外の管が全部取れた。きっと採血も残りは数え