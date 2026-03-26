将棋の藤井聡太六冠が、王将戦の最終局に勝利。崖っぷちの「カド番」からタイトル5連覇を達成しました。大阪の関西将棋会館で行われた王将戦7番勝負の最終局2日目。藤井六冠も挑戦者・永瀬拓矢九段(33)も互いに3勝3敗で迎え、勝者がタイトル獲得となる注目の対局は、先手の藤井六冠がリードを保ち、89手で永瀬九段を下しました。藤井六冠にとっては、1勝3敗の「カド番」から3連勝での逆転劇。王将のタイトル5連覇を