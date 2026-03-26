山形県真室川町に住む６０代男性が株に関する取引を持ち掛けられ現金３５００万円余りをだまし取られる投資詐欺被害がありました。 【写真を見る】いつの間にかLINEグループに...60代男性が現金約3500万円だまし取られる詐欺被害に株に関する取引を持ち掛けられる（山形） 警察によりますと去年１１月、真室川町に住む６０代男性が株に関するインターネットサイトを見ていたところ、いつの間にかＬＩＮＥグル