能登半島地震の発生からまもなく2年3か月です。地震による大規模な火災で焼失した輪島市の「朝市通り」一帯で、再建に向けた工事が26日始まりました。地震前は、海産物や輪島塗などを販売する露店が立ち並び、奥能登有数の観光名所としてにぎわいを見せていた輪島朝市。しかし…2024年1月2日・能登支局・保蔵篤史記者「輪島朝市が炎に包まれています」能登半島地震による大規模な火災で、住宅や商店などおよそ240棟、5万平方メート