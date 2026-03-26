■田中希実『希（ねが）わくばの詩（うた）』発売記念 トーク＆書籍お渡し会（26日、東京都内）女子1500m、5000mの日本記録を持つ陸上中距離界のエース・田中希実（26、New Balance）による初めての著書『希わくばの詩』（世界文化社）が26日に発売された。その刊行を記念して、田中のトークショーと書籍のお渡し会が行われた。「こういう形で壇上に上がるのは初めてなので、少し緊張している」と笑みを見せた田中。「皆さんは走る