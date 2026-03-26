◆センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）大阪桐蔭の背番号１、最速１５３キロ右腕の吉岡貫介（３年）が５回途中４失点で降板した。被安打は２ながらも７四球、４暴投と制球を乱した。初回に３四球を与え２失点。２回１死で高めのボール球だったが、１５２キロを計測した。横浜・織田翔希（３年）が２０日の１回戦・神村学園戦で記録した１５０キロを更新した。「先頭打