国会では先週の日米首脳会談について質疑が行われ、野党側は、トランプ大統領が中東情勢をめぐり日本に求めた「ステップアップ」の真意について、高市総理の認識を問いただしました。【写真で見る】セアダット駐日イラン大使は取材に対し…トランプ氏の言う「ステップアップ」とは？国民民主党深作ヘスス 衆院議員「トランプ大統領は、両国間の関係をステップアップをするという趣旨の発言を複数回繰り返しています。総理は