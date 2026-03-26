２６日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にヨネスケこと落語家の桂米助（７７）が出演。長く放送されていた「突撃！隣の晩ごはん」コーナーで、高石早苗首相を“突撃”していたことを明かした。ヨネスケの代名詞ともいえる、１９８５年から日本テレビ系で放送されていた名物コーナー「突撃！隣の晩ごはん」。朝のワイドショー「ルックルックこんにちは」で始まり、番組終了後も別番組で放送が続く名物コ