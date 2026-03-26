元フジテレビ、 現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。「Black dress」と書き出し、“ぽっこりお腹”が際立つタイトなマタニティ姿を公開した。【写真】「もうすぐだね」“ぽっこりお腹”が際立つ久慈暁子の近影ショット久慈は「ストレッチ性があって着心地がいいのに、どこにでも着ていける万能アイテム」とつづり、最近よく着ているというワンピースを紹介。ハッシュタグ「#マタニティ