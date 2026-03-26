去年7月、大阪市内のイベント会場近くで起きたトラブルで、書類送検された男性2人を大阪地検は不起訴としました。このトラブルで警察に被害届を出した男性は、参政党の支持者と間違われて押し倒されるなどして重傷を負ったと話していて、警察はトラブルになった男性2人を傷害容疑で書類送検していました。男性の1人は取材に対し、「自分たちもスマートフォンを叩き落とされる被害を受けた」と話していました。大阪地検は「捜査を尽