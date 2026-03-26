卓球の国内最高峰リーグ「ノジマＴリーグ」は２６日、都内で２０２５―２６年レギュラーシーズン（ＲＳ）の表彰式を開き、２季連続で最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた男子の有延大夢（彩たま）、初のＭＶＰを受賞した女子で日本ペイントの横井咲桜らが出席した。３１歳の有延はシングルスで１５勝、ダブルスでは１０勝をマークし、今季も大車輪の活躍を見せた。２季連続でのタイトル獲得に「２季連続で今年はまさかという感情が強