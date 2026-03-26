万博会場にあったミャクミャクのモニュメント。大阪府が新たな設置場所の公募を開始です。 大阪・関西万博の東ゲート前で、「いらっしゃいませ」の看板とともに来場者を出迎えていたミャクミャクのモニュメント。 2月21日から今年5月末までは吹田市の万博記念公園で展示が決まっていますが、府はそれ以降の6月から8月までの間について、このモニュメントを設置する場所を3月26日から公募すると明らかにしました。