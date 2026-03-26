東日本旅客鉄道（JR東日本）は、JR東日本・JR北海道の新幹線やJR東日本の特急列車（普通車指定席）が50％割引となる“おトク”なきっぷを、オンライン予約サービス「えきねっと」にて乗車日・列車・区間・席数限定で発売する。【画像】新幹線の主な設定区間の発売額（おとな1名・片道）対象となるのは、5月25日〜6月5日の平日乗車分で、乗車日1ヶ月前の10時から28日前の23時50分までの購入が必要となる。対象商品は以下の通り