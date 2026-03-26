エース山崎伊織の故障によって先発ローテーションの見直しを迫られた阿部巨人。開幕投手にはドラフト1位の竹丸和幸を指名してファンを驚かせたが、さらなる大勝負をかける構えだ。【写真】64年前に開幕2戦目の先発だったスイッチヒッターの“草分け”「20年間予想していて一番難しい」開幕を目前に控え、野球評論家の間でもシーズンの順位予想が花盛りだが、3月24日には巨人OBの江川卓氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。今年