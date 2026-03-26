公正取引委員会は26日、修理業務を委託した車体整備事業者に車約1300台や部品を無償で運搬させたとして、トヨタ系ディーラー「徳島トヨタ自動車」（徳島市）の下請法（現・中小受託取引適正化法）違反を認定し、再発防止と運搬費用の支払いを求めて勧告した。徳島県の企業に下請法違反を認定したのは初めて。公取委によると2024年7月〜25年9月、整備業者6社に対し、顧客から板金塗装や部品交換の依頼があった車計1364台を無償