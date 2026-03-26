【漫画】本編を読む喧嘩のたびに実家へ帰ってしまう同棲中の彼氏……。それ自体は呆れる程度で済む話かもしれない。だが、人気イラストレーターであり、漫画家でもあるしばたまさんのもとに寄せられたフォロワーの体験談は、怒りを通り越して“恐怖”を覚える内容だった。『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』に収録された1編をご紹介しよう。体験談を寄せたのは、数年前に元カレと同棲していたという女性。元カレは地