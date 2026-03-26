元グラビアアイドルでタレントの森のんの（３０）が手掛けたカラオケバー「ＪＡＭ」がこのほど、東京・赤坂にオープン。自慢のロングヘアをばっさりカットし、日々店頭で奮闘している。コンセプトは、歌で人と人が繋がる赤坂の「大人の社交場」だ。歌唱力抜群のスタッフの歌をスパイスに、来店者が歌を通じて自然に繋がり、親睦を深める空間になっている。森は「単なるカラオケバーではなく、音楽とお酒を介したコミュニティの