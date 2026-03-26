子連れで離婚するにあたり、夫名義の家をもらうことになった……。今後の生活の拠点が確保できる安心感がある一方で、「税金はかかるの？」「贈与税を払わなければいけない？」と不安も出てくるでしょう。不動産の名義変更には税金や手続きが伴いますので、本記事で整理していきましょう。 財産分与で家をもらった場合、贈与税は原則かからない 結論からいうと、離婚に伴う「財産分与」として家を取得した場合、原則とし