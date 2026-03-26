ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（３０）が２６日、みずほペイペイドームを訪れ、首脳陣と今後のスケジュールについて話し合いを行った。ＷＢＣにキューバ代表として出場したモイネロ。チームの中心的存在として２試合に先発したが、キューバ代表は１次ラウンドで敗退した。その後は母国に戻り、２５日に来日していた。長時間のフライトもあり、首脳陣との面談を終えた左腕は「移動で疲れているけど体は元気」とコメント