第一三共ヘルスケアのスポーツサプリメントブランド「DNS(ディーエヌエス)」は4月1日〜5月31日、プロサッカー選手・南野拓実選手の復帰を支援する「南野拓実選手DNS応援ダブルキャンペーン」を開催する。南野拓実選手DNS応援ダブルキャンペーン同キャンペーンは、2025年12月に左ひざ前十字靱帯断裂の大けがを負った南野選手の復活と再挑戦を、ファンや仲間など多くの人とともに応援する取り組み。特設サイトでは、ファンからの応援