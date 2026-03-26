第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で３年連続９度目の総合優勝を果たした青学大の原晋監督が、指導者への誹謗中傷による?弊害?を指摘した。時代に合わせた応援文化の醸成とアスリートが安心して競技に打ち込める環境づくりを推進するプロジェクト「ＲＥＳＰＥＣＴｉｏｎ！」の始動会見が２６日に都内で行われ、共同代表を務める原監督が誹謗中傷の根絶に向けた思いを吐露。現在はアスリートへの誹謗中傷が大き