ガールズグループi-dleのシュファが銀幕デビュー作で主演を務めることがわかった。所属事務所のCUBEエンターテインメントは3月26日、シュファが映画『幸せで楽しい日々』（原題）の主演にキャスティングされたと発表した。【写真】シュファ、谷間が見えそう本作は、性格がまったく異なる2人の姉妹を中心に描かれる。ある日、突然現れた野良猫をきっかけに、平穏に見えた日常が揺らぎ始める。監督は、長編デビュー作『アメリカから