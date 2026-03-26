【モデルプレス＝2026/03/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の山本杏奈が3月25日、自身のInstagramを更新。駅のホームでのプライベートショットを公開した。【写真】28歳イコラブ人気メンバー「帽子被っててもオーラすごい」駅でのプラベショット◆山本杏奈、駅ホームでのプラべショット公開山本は「友達がとってくれたよ〜」と記し、夜の駅のホームで撮影した写真を公開。黒いキャップをかぶった