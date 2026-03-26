【METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット】 3月27日16時 受注開始 8月 発送予定 価格：16,500円 【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1） BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL BUILD ガンダムバルバトス