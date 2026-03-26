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【METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]】 3月27日 予約開始 10月 再販予定 価格：39,600円 【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1） BANDAI SPIRITSは3月27日から7月6日にかけてTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに