山形県立河北病院と寒河江市立病院を統合し整備する新病院の基本計画案が26日承認されました。また、新病院の名称について「公立さがえ西村山医療センター」とすることも決まりました。県立河北病院と寒河江市立病院の統合再編をめぐっては現在の寒河江市立陵東中学校の敷地内に新病院を整備し、2031年中の開業を目指しています。新病院についてはこれまで・一般病床を140床設け全室を個室化する・内科や外科など16の診療科