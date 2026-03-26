土地取引の基準となる土地の価格「地価」の調査結果が公表され、去年1年間の平均変動率は山形県全体では4年連続の上昇となりました。一方、専門家は、住宅需要の減少などで中長期的には地価が下落すると予想しています。公表されたのは、国土交通省の調査に基づく1月1日時点の県内の住宅地や商業地など合わせて195地点の1平方メートルあたりの地価です。去年1年間の地価の動きを示す平均変動率は、住宅地、商業地、工業地を