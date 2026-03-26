静岡市の山間にある梅ケ島小中学校が2025年度で閉校となります。120年以上の歴史があり多くの人に愛され続けてきた学校の閉校記念式典で、地域に伝わる神楽を披露した最後の在校生に密着しました。静岡駅から車で約1時間。安倍川の上流静岡市の最も北に位置する「梅ケ島小中学校」。標高は約1000メートル。自然豊かなこの場所に124年前の明治時代に開校しました。林業や道路整備などが栄えた最盛期には小学校だけで300人が通