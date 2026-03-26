白鷹町役場に勤務する20代の男性職員が職場内の金庫から現金合わせて10万円余りを盗んだとして、26日付で懲戒免職処分となりました。懲戒免職処分を受けたのは白鷹町上下水道課に勤務する20代の男性職員です。町によりますと、この職員は2月6日と2月13日の2回にわたり、職場内の金庫から、町が水道料金の収納業務を委託している「白鷹ウォーターサービス」が所有する現金合わせて10万8000円を盗んだとされていま