【新華社ボアオ3月26日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で24日から始まったボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会では、人型ロボットが会場内外で注目を集めている。25日に開かれたサブフォーラム「人型ロボットの進化と飛躍」では、技術開発の方向性や産業応用、国際ガバナンスなどを巡り、参加者が議論を交わした。北京人型ロボットイノベーションセンターの「具身天工3.0」や北京星動紀元科技の「Q5」ロボ