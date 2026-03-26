単なるエンジン以上の存在感ミウラは数え切れないほどの雑誌の表紙を飾るとともに多数の特集記事に登場し、スーパースポーツカーの概念そのものを形成することに貢献しました。それは、ミウラのV12が単なるエンジン以上の存在感を示したためです。【画像】本社ミュージアムが所蔵する世界に1台のランボルギーニ、『ミウラ・ロードスター』と『ミウラ・コンセプト』全41枚このV12エンジンはランボルギーニというブランドの心臓で