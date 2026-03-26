去年夏、KNBテレビなどの日本テレビ系列で放送した「24時間テレビ」に寄せられた善意で購入した車両がきょう、県内の福祉団体に贈られました。贈呈されたのは、リフト付きバス1台とスロープ付きの車3台で、北日本放送の島谷社長が、県内4つの団体の代表者に目録を手渡しました。団体の関係者たちは贈られた車両の操作方法などを確かめていました。◆福祉施設の関係者「みんなでお出かけしたりとか、いろんなところに買い物に