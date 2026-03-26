米津玄師のガシャポンと食玩が、8月から全国発売されることが決定した。【画像】ほしい…！『米津玄師 ミニCDコレクション』全11種の商品カット発売されるのは、ガシャポン『米津玄師 ミニCDコレクション』（全11種）と、食玩『米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース』。バンダイからの発売となる。『米津玄師 ミニCDコレクション』は、米津の名盤たちが手のひらに収まるミニチュアCDキーホルダー。「IRIS OUT」「JANE