King & Princeの永瀬廉が26日、都内で行われた映画『鬼の花嫁』の公開前夜舞台あいさつに出席した。【写真】イケメンすぎ…指ハートをする永瀬廉ら本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬廉は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画