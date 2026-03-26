中国の国家スーパーコンピューティングネットワーク（SCNet）は25日、新たなトークン（Token）無料配布キャンペーンをスタートすると発表した。SCNetの全てのユーザーを対象に、期間限定で1人最大3000万トークンを無料で配布し、人工知能（AI）エージェント「OpenClaw（愛称・ザリガニ）」の科学研究専用版「SClaw」など各種AIエージェントの体験ハードルを引き下げることが狙いだ。また、SCNetのユーザーを対象とした、100万トー