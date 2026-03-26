日常生活や豊かな日本語の表現の中に隠れた言葉の「パーツ」を組み合わせて、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、予期せぬ事態を表す言葉から、甘味の話題、さらに直感的な危うさや深刻なピンチを指す言葉まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。