香港中華総商会の蔡冠深会長は3月25日、ボアオ・アジアフォーラムの年次総会でインタビューを受けた際、「近年の香港株式市場での新規上場（IPO）では、投資者の多くは中東諸国の政府系ファンドであり、中東のファミリーオフィスも多数香港に進出している」と紹介しました。また、香港特別行政区政府財経事務・庫務局の陳浩濂副局長はメディアに対し、香港市場が比較的安定しており、予測性が高いことから、今年1月から2月までの間