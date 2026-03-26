SUVらしいタフさとスポーティさを両立ホンダ車のカスタムパーツブランド「無限」を展開するM-TECは、2026年3月26日にホンダから発表されたSUV「ZR-V」の一部改良モデルに合わせて、各種カスタマイズパーツをラインナップし、全国のHonda Carsおよび無限パーツ取扱店にて順次発売します。今回の改良により、さらに魅力が増したZR-Vに向けて、どのようなアイテムが用意されたのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが新型「Z