横浜市青葉区の「川崎町田線（恩田地区）」3月26日開通！ 踏切回避で渋滞を緩和2026年3月26日、横浜市が青葉区内で整備を進めていた都市計画道路「川崎町田線（恩田地区）」の約1,150mの区間が開通しました。新横浜の都心部から町田や川崎方面を接続する主要な放射型幹線道路の一部として、新しいバイパス区間が完成したことになります。開通前日の3月25日には現地で開通記念式典やお披露目会が開催され、地域の関係者や