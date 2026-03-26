Image: tinhkhuong / Shutterstock.com 最近のSamsung（サムスン）は、チャレンジ精神が最高潮。薄い端末や三つ折りスマホをリリースし、さらにワイドな折りたたみスマホの噂まででています。新しいモデルを精力的に展開する一方で、既存モデルはユーザーの声をよく聴き、底上げアプデをしている印象。今年の夏発表が期待されるGalaxy Z Fold8の噂からもそれを感じます。まぁ、噂だけどね。