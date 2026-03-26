呉市の住宅で７３歳の女性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察は夫が殺害した可能性もあるとみて捜査しています。 警察によりますと２６日午前８時３０分ごろ、夫とみられる男性から「妻を殺した」という趣旨の通報があり駆け付けたところ、この家に住む角戸えり子さん（７３）が血を流して倒れているのが見つかりました。 角戸さんは病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。夫とみられる男