SNSを通じて知り合った人物から金への投資をすすめられ、岩国市に住む60代の女性がおよそ1087万円相当の暗号資産をだまし取られる被害にあいました。岩国警察署によりますと市内に住む60代の女性はことし1月、ネット上の投資に関する記事を通じて知り合った人物から「アメリカの経済が不安定で金の価格が上昇している」「小額から始めましょう」などと言われ偽の投資サイトでアカウントを作成したということです。その後、女性が指