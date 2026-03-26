2026年サッカー北中米ワールドカップの出場枠『48』のうち42枠が決定。残り6枠を決める欧州プレーオフと大陸間プレーオフが、現地26日から始まります。欧州プレーオフは、16チームが4つのトーナメントに分かれての争い。パスBに当たるウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアの4チームから勝ち上がったチームは、本大会で日本がいるグループFに入ることになっています。大陸間プレーオフはヨーロッパ以外の6チームが3チ