木村拓哉と工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，（２３）を姉でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２４）が撮影。セレブなプライベート姿を披露した。２６日付のＳＮＳで「Ｔｏｐａｎｄｂａｇｍｅｒｃｉｂｅａｕｃｏｕｐ＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎＰｉｃｂｙｓｉｓ＠ｃｏｃｏｍｉ＿５５３＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」とお腹とおへそを見せるルイ・ヴィトンの超ミニ丈の半袖トップスに、モノグラム柄のヴィトンのバッグ