プロ野球の西武・ソフトバンクなどで捕手として活躍し、2026年からはソフトバンクの1軍バッテリーコーチを務める細川亨氏（46）の娘でモデル・タレントの細川愛倫（22）が26日、自身のXを更新。同日に発売された写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）の巻中グラビアに登場したことを報告した。【写真】父は名捕手…ネイビーの“布面積少なめ”三角ビキニで美ボディを披露した細川愛倫愛倫は「#FRIDAY 本日3月26日（木）発売 みんなた