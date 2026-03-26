愛知県豊明市は26日、スマートフォンなどの使用目安を1日2時間以内にするよう促す全国初の条例を巡るアンケート結果を公表した。使用時間など7項目で制定後に変化があったかどうか尋ねたところ、59.3％が「なかった」と回答した。